Трамп объяснил, что помешало ему наладить связи с Россией

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что тесное сотрудничество с Россией в годы его президентства не удалось наладить из-за масштабной клеветнической кампании.

Как отмечает политик, ему неоднократно приходилось опровергать обвинения в сговоре с РФ, который якобы имел место в 2016 году.

"На опровержение ушло два с половиной года. Было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.

По его мнению, если бы сдерживающие факторы отсутствовали, США и РФ могли бы сделать "некоторые великие вещи" и добиться "очень хороших" результатов коммуникации. Однако, как подчеркнул бывший президент Штатов, некоторые политики сознательно мешали этому союзу. Трамп напомнил, что иногда не мог начать переговоры с РФ, боясь, что американцы будут утверждать: "Ох, он любит Россию!".

"Эти люди больные", — заключил экс-лидер США.

Также во время интервью Трамп показал фотоальбом, рассказывающий о президентском сроке. На одной из страниц есть его снимок с президентом РФ Владимиром Путиным.

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