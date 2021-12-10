Twitter отказался восстанавливать аккаунт Трампа

Соцсеть Twitter обратилась в суд в Калифорнии с требованием отклонить иск экс-президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что бывший американский лидер хотел восстановить свой аккаунт на время разбирательства, однако Twitter такую просьбу выполнять не хотел.

"Не может быть серьезных аргументов в пользу того, чтобы какой-либо суд в Америке на законных основаниях выдал такое предписание", — заявили в компании.

Ранее до блокировки аккаунт Трампа имел 42 миллиона подписчиков, что в два раза больше, чем у официального аккаунта Белого дома.

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