В ростовском суде прокомментировали упоминание армии РФ в ЛДНР в приговоре

Представители Кировского районного суда Ростова-на-Дону заявили, что приговор, который выложили на официальном сайте, действительно соответствует оригиналу документа. Данные о присутствии военных РФ на территории ЛДНР привёл подсудимый, подчеркнули в суде.

"Соответствует оригиналу приговора, который находится в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признаёт суд, этого не говорится. Там говорится, что Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", — сказали представители суда, слова которых приводит РБК.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ноябрьскую публикацию ростовского суда. Представитель Кремля заявил, что в постановлении допустили ошибку, поскольку военных РФ нет в Донбассе.

На данный момент к тексту на сайте суда ограничили доступ. Известно, что фигурант дела, заместитель руководителя по военному питанию одной из частных компаний, рассказывал о главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа.

"В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе <…> Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружённых сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР", — написали в материале суда.

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