Политолог оценил шансы Украины справиться с газовым и политическим кризисом

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения "Газпрома" о почти полном истощении годовых запасов газа на Украине и отсутствии поставок в течение двух недель.

"Техническая ситуация действительно тяжёлая, плохая. В настоящий момент на своих прежних ресурсах украинские власти уже выходить не могут. Удаётся с трудом поддерживать технический уровень путём экстренных закупок у других стран. По сути, речь идёт о существовании в режиме ручного управления", — сказал специалист.

При этом он отметил, что обстановка на Украине ухудшается и из-за политических проблем. Граждане увидели неожиданную черту президента Владимира Зеленского и его окружения — "стремление избавиться от конкурентов, обеспечив ему своеобразную диктатуру", объяснил эксперт.

"Проблемы с газом уже были не раз и не два, Украина, скорее, будет прибегать к экстренным закупкам по завышенным ценам у других стран. То есть фактически это будет российский газ, но формально по документам это газ, приобретённый у других стран — Словакии, даже той же Венгрии, у других", — заключил политолог.

Ранее в "Газпром" заявляли, что запасы голубого топлива на Украине уменьшились до уровня начала закачки. Больше в 2021 году госкомпания не станет поставлять газ в эту страну, отметили в корпорации.

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через её территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", — написали в Telegram-канале "Газпрома".

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