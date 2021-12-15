"Газпром": газовые запасы на Украине опустились почти до уровня начала закачки

В российской госкомпании "Газпром" сообщили, что запасы голубого топлива на Украине уменьшились до уровня начала закачки. В Европе уже потратили треть ресурса, который обеспечили летом, рассказали в корпорации.

По информации Gas Infrastructure Europe на 13 декабря, объём активного газа в подземных хранилищах Европы уменьшился на 24,5%, то есть на 19,9 миллиарда кубометров по сравнению показателями 2020 года. В "Газпроме" также заявили, что 32,6% от закачанного летом голубого топлива уже потратили.

"Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2%, на 9,9 миллиарда кубометров, и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году,15,29 миллиарда кубометров. Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме", — сообщили в Telegram-канале "Газпрома".

Ранее украинский депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что Киеву придётся обратиться к российской госкомпании "Газпром". По словам политика, это случится в ближайшие два месяца. Однако парламентарий отметил: Украина способна "перезимовать", если электроэнергию предоставит Белоруссия.

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