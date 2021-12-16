Премьер Японии Кисида не поедет на Олимпийские игры в Пекине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не поедет на зимние Олимпийские игры в Пекине. По его словам, кто именно войдёт в состав японской делегации, пока неизвестно.

Кто поедет в Китай от имени правительства, по словам премьера, будут решать с учётом "национальных интересов".

"Сам я участвовать не планирую", — цитирует японского премьера "Лайф".

Однако, по информации японских СМИ, отказ от личного участия в Олимпийских играх Кисиды также может быть связан с бойкотом, который множество стран объявили Китаю. Но так как Токио пытается поддерживать дипломатические отношения с Пекином, вполне возможно, что полностью игнорировать спортивное мероприятие Япония не станет, и на открытие игр поедут не высокопоставленные чины.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что к бойкоту Олимпийских игр-2022 заявленному США подключились ряд стран. Так, Белый дом отказался отправлять на спортивное мероприятие официальную делегацию из-за "продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Китае в Синьцзяне". Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российская делегация будет присутствовать в Пекине.

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