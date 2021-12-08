Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что на Олимпийских играх в Пекине не будет присутствовать официальная делегация страны.
Моррисон подчеркнул, что Австралия поддерживает дипломатический бойкот, который Китаю объявили власти Америки.
"Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти игры. Тем не менее австралийские спортсмены будут", — цитирует Моррисона The Sydney Morning Herald.
Премьер-министр заявил, что Австралия всецело поддерживает США и считает, что Китай нарушает права человека. Кроме этого, Моррисон припомнил КНР торговые санкции против его страны.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских властей о бойкоте Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Так, Белый дом отказался отправлять на спортивное мероприятие официальную делегацию из-за "продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Китае в Синьцзяне".
Позже, на вопрос журналистов о визите в Пекин, президент Штатов заявил, что делегации не будет, потому что "он и есть делегация".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.