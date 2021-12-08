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Моррисон: Австралия будет бойкотировать Игры в КНР вместе с США

Мир

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что на Олимпийских играх в Пекине не будет присутствовать официальная делегация страны.

Моррисон: Австралия будет бойкотировать Игры в КНР вместе с США

Моррисон подчеркнул, что Австралия поддерживает дипломатический бойкот, который Китаю объявили власти Америки.

"Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти игры. Тем не менее австралийские спортсмены будут", — цитирует Моррисона The Sydney Morning Herald.

Премьер-министр заявил, что Австралия всецело поддерживает США и считает, что Китай нарушает права человека. Кроме этого, Моррисон припомнил КНР торговые санкции против его страны.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских властей о бойкоте Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Так, Белый дом отказался отправлять на спортивное мероприятие официальную делегацию из-за "продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Китае в Синьцзяне".

Позже, на вопрос журналистов о визите в Пекин, президент Штатов заявил, что делегации не будет, потому что "он и есть делегация".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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