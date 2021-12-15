Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что два дипломата российского посольства в Берлине объявлены персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами", — цитирует Бербок РИА Новости.

Ранее Высший суд Берлина признал 56-летнего россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Немецкая прокуратура считает, что преступление было совершено по заказу российских властей, хотя Москва неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

Хангошвили участвовал в конфликте в Чечне на стороне боевиков. Он был убит в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит в августе 2019 года. Убийца подъехал к потерпевшему на велосипеде и дважды выстрелил в него, после чего попытался избавиться от улик, но сделать это не успел. Мужчину задержали, когда он направлялся к станции городской электрички "Бельвю". У него нашли пистолет Glock, а также российский паспорт на имя Вадима Соколова.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение берлинского суда по делу об убийстве Хангошвили недружественным актом, на который последует реакция РФ.

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