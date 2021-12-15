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На саммите ЕС обсуждая Украину, могут снова затронуть «Северный поток-2»

Мир

На предстоящем саммите Евросоюза лидеры стран могут вновь затронуть вопрос о дальнейшей судьбе проекта "Северного потока-2" в контексте давления на Россию из-за Украины.

На саммите ЕС обсуждая Украину, могут снова затронуть «Северный поток-2»

"Как таковой вопрос о "Северном потоке-2" не стоит в повестке саммита, но он может обсуждаться как часть дискуссии по энергетике или Украине. Я думаю, некоторые лидеры могут понять этот вопрос", — передаёт РИА Новости мнение европейского источника.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявили, что запуск "Северного потока-2" не должен откладываться из-за отношений между Россией и Украиной. Он напомнил, что проект магистрального газопровода не может использоваться как средство давления.

"Я не верю в то, что нужно связывать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" с поведением России на Украине. Это только навредит Евросоюзу. "Северный поток-2" — это европейский проект, который не должен использоваться как средство давления на Москву", — заявил он в интервью Welt.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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