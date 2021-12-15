Шольц объявил о готовности строить конструктивный диалог с Россией

Германия в лице её канцлера Олафа Шольца выразила готовность к налаживанию конструктивного диалога с Россией, но он не должен выглядеть как новая "односторонняя восточная политика Берлина". Такие слова канцлера Германии передаёт РИА Новости.

"Мы должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского процесса", — отметил Шольц в ходе своей речи в Бундестаге.

По мнению канцлера, в основе деятельности Евросоюза в этом направлении может быть исключительно общая "восточная политика", построенная на базе соблюдения мирного порядка и европейского законодательства.

Помимо этого, Шольц напомнил, что любая попытка нарушения границ Украины "дорого обойдётся" России. Такой позиции, по его словам, придерживается не только Германия, но также её партнёры в Европе и за океаном.

Ранее правящей коалицией Германии было выпущено соглашение, в котором выражается желание наладить диалог с Россией на конструктивной основе, а также способствовать улаживанию конфликта на востоке Украины путём соблюдения Минских договорённостей.

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