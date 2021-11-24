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Автор Ирина Гусакова

Олаф Шольц строит грандиозные планы после объявления о создании коалиции

Мир » Европа

Социал-демократ Олаф Шольц, которого часто сравнивают с роботом, тем не менее сумел вдохновить немецких избирателей на выборах этого года. 63-летний политик, который привёл свою партию к неожиданной победе на сентябрьских выборах, освободив Ангелу Меркель от ее обязанностей спустя 16 лет, готовится стать новым канцлером Германии. Вместе с лидерами партии "Зелёные" и либеральной СвДП он в среду объявил о создании правящей коалиции.

Правящая коалиция Германии

Социал-демократы (СДПГ) начали предвыборную кампанию с такими низкими рейтингами в соцопросах, что многие даже и не рассчитывали на то, что Шольц может стать новым канцлером — по этой причине у политика даже нет официальной биографии. Но Шольц сумел показать, что он лучший кандидат на продолжение наследия Меркель, он даже перенял ее знаменитый жест руки "ромб".

В отличие от своих соперников, он также сумел не допустить досадных ошибок во время предвыборной кампании, основанной на его репутации тихой рабочей лошадки, которая проходила под лозунгом "Шольц разберётся".

Когда-то журнал Der Spiegel описал его как "воплощение скуки в политике", Шольц медленно продвигался по служебной лестнице с 1970-х годов. Он родился в северном городе Оснабрюк, присоединился к молодежному движению СДПГ в 1975 году и присутствовал на различных демонстрациях в шерстяных свитерах и с непослушными длинными волосами.

Шольцомат — почему Шольц не в восторге от прозвища

Он стал вице-президентом движения в 1980-х годах, но не смог стать его лидером, потому что считался слишком левым, хотя позже он предпочел более центристский курс. Получив образование юриста, он основал собственную юридическую фирму, специализирующуюся на трудовых вопросах, в 1985 году. Уже изрядно полысев, Шольц был избран в бундестаг в 1998 году. Во время своего пребывания на посту генерального секретаря СДПГ в 2002–2004 годах он получил прозвище "Шольцомат" за сухую, но неутомимую защиту непопулярных трудовых реформ тогдашнего канцлера Герхарда Шредера.

олаф шольц

Хотя Шольц не был в восторге от этого прозвища, в недавнем интервью журналу Bunte он признался, что частично в этом была доля правды.

"Мне всегда задавали одни и те же вопросы, и я всегда давал одни и те же ответы", — сказал он, добавив, что "смеется чаще, чем люди думают".

В качестве министра труда в первом коалиционном правительстве Меркель с 2007 по 2009 год Шольц помог предотвратить массовые увольнения во время финансового кризиса, убедив фирмы сократить рабочие часы.

Он был мэром Гамбурга с 2011 по 2018 год, в то время он спас очень дорогой концертный зал Elbphilharmonie, предоставив спорную финансовую помощь в размере нескольких миллионов евро для завершения строительства. Для Шольца, чей девиз: "Я могу раздавать только то, что у меня есть", расходы были оправданы.

"Белая ворона" Шольц расположил к себе Меркель

Тем не менее его обычно считают консервативным в финансовом отношении, и Шольц настаивает на возвращении к политике отказа от новых долговых обязательств к 2023 году — правилу, включенному в новый коалиционный договор, представленный в среду. Этот осторожный подход временами делал его белой вороной в своей собственной партии. Но СДПГ удалось сплотиться и спрятаться за его мощной спиной в предвыборной кампании этого года.

Шольц живет в Потсдаме на окраине Берлина со своей женой Бриттой Эрнст, также политиком от СДПГ. У них нет детей.

"У него есть опыт и профессионализм, чтобы привести страну к хорошему будущему", — сказал Кристиан Линднер, лидер СвДП.

Меркель тоже заявила, что сможет "спать спокойно", поскольку Шольц стал достойной заменой.

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Темы германия олаф шольц ангела меркель
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