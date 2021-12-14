EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Директор Лепса рассказал о состоянии артиста: "Гипертонический криз"
Певица Нюша сфотографировала новорождённого малыша
Врач Мясников: синяки являются признаком серьёзного заболевания печени
Хлебникова на позитиве обратилась к поклонникам: "Стараюсь идти на поправку"
Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом
Геронтолог назвал продукты, сохраняющие здоровье мозга после 60 лет
Замглавы МИД обсудил с дипломатами из Европы двусторонние отношения
Путин и Макрон сошлись во мнение, что Польша нарушила права беженцев
Эксперт Кулагин назвал две причины роста цен на газ в Европе до 1400 долларов

В Германии назвали неприемлемым требование России о непродвижении НАТО

Мир

Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал требование России о непродвижении НАТО на восток неприемлемым, поскольку оно нарушает право государств на самоопределение.

Источник отметил, что Берлин готов вести диалог с Россией по поводу структуры безопасности.

"Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог… но не можем это делать через голову суверенных государств", — цитирует РИА Новости источник в ведомстве канцлера ФРГ.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил вступление Украины в Североатлантический альянс и размещение баз НАТО на территории этой страны. Однако такой шаг будет иметь неприемлемые последствия, подчеркнул он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Директор Лепса рассказал о состоянии артиста: "Гипертонический криз"
Цены на газ в Европе подскочили выше 1500 долларов
Певица Нюша сфотографировала новорождённого малыша
Врач Мясников: синяки являются признаком серьёзного заболевания печени
В Германии назвали неприемлемым требование России о непродвижении НАТО
Путин сказал Макрону, что НАТО создаёт прямую угрозу безопасности России
Эксперт оценил прогноз об отказе ЕС от контрактов на российский газ к 2049 год
Хлебникова на позитиве обратилась к поклонникам: "Стараюсь идти на поправку"
Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом
Канцлер Шольц продолжит блокировать поставки оружия Украине
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество

Моргенштерн не может забрать свой драгоценный "Кадиллак" с собой в бега, поэтому решил подарить автомобиль одному из своих поклонников.

Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Мир. Новости мира
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
Любовь Степушова Канцлер Шольц продолжит блокировать поставки оружия Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов
Общество
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Экономика и бизнес
Глава МИД ФРГ парой фраз взвинтила цены на газ в Европе
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Шоу-бизнес
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников