В Германии назвали неприемлемым требование России о непродвижении НАТО

Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал требование России о непродвижении НАТО на восток неприемлемым, поскольку оно нарушает право государств на самоопределение.

Источник отметил, что Берлин готов вести диалог с Россией по поводу структуры безопасности.

"Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог… но не можем это делать через голову суверенных государств", — цитирует РИА Новости источник в ведомстве канцлера ФРГ.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил вступление Украины в Североатлантический альянс и размещение баз НАТО на территории этой страны. Однако такой шаг будет иметь неприемлемые последствия, подчеркнул он.

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