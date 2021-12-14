Посол РФ в Британии пообещал ответ России на вступление Украины в НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил вступление Украины в Североатлантический альянс и размещение баз НАТО на территории этой страны. Такой шаг будет иметь неприемлемые последствия, отметил он.

"Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом", — цитирует Келина РИА Новости.

Если это произойдёт, и на Украине появятся базы НАТО, то России придётся отражать эту неприемлемую угрозу с большими экономическими затратами, что Москве совсем не нужно, отметил дипломат.

Он добавил, что в Североатлантическом альянсе есть люди, которые понимают недопустимость членства Украины в НАТО, однако исключать такой вариант развития событий нельзя.

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