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Тихановская стала соломенной вдовой - мужа посадили надолго

Мир

Муж сбежавшей в Прибалтику "президента Светы" — Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала соломенной вдовой - мужа посадили надолго

Об этом сообщает "Белта".

Блогера, который планировал баллотироваться на пост президента Белоруссии, обвинили в том, что он "длительное время" занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков в стране, а также открыто призывал к свержению власти и насилию в отношении чиновников и правоохранителей.

Вместе с Тихановским на скамье подсудимых были пятеро его соратников. Они получили 14-16 лет тюрьмы.

"Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 млн белорусских рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест. Адвокат намерен приговор обжаловать", — передает "Белта".

Журналист Игорь Тур назвал приговор справедливым:

"18 лет колонии — это, конечно, много. Как за убийство с особой жестокостью двух и более лиц. Но Тихановский и его команда пытались убить целую страну. Причём, по заказу. Который был оплачен. То есть, по сути, Тихановский — киллер-неудачник".

Жена знала приговор заранее?

Светлана Тихановская приговору не удивилась. Более того, она словно знала, что муж отправится в тюрьму очень надолго. И даже заранее записала видео и разместила его везде, где смогла:

И спокойно пообещала "продолжать борьбу с белорусским режимом".

К слову, журналист RT Константин Придыбайло считает, что горевать по мужу Тихановская не планирует. Он обратил внимание, что на последних встречах в Европе она была без обручального кольца.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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