Украинский депутат: Киев не признает паспорта РФ в Крыму и ЛДНР

Народный депутат от партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский заявил, что Украина не признает действующими паспорта РФ, которые получат жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Киев будет считать владельцев таких паспортов украинцами, а за получение российского документа они могут попасть в санкционный список.

По словам Вениславского, Киев не признаёт российское гражданство, которое "жители временно оккупированных территорий" получили "насильственным путём", под угрозой для их свободы и жизни.

"Мы считаем, что эти действия нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод", — цитирует депутата СТРАНА.UA.

Он отметил, что в данном случае российские паспорта будут юридически недействительными. При этом парламентарий сообщил, что людей, получивших паспорта РФ, ждут санкции со стороны Киева. Чтобы не подвергнуться санкциям, жители Крыма и Донбасса должны будут доказать, что они получили паспорта вынужденно, под давлением и угрозой.

Вениславский сослался на новый законопроект, который запрещает жителям Украины иметь двойное гражданство со "страной-агрессором".

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