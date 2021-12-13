Эксперт-геополитик из США: Штатам не нужна независимость Украины от России

США должны перестать отрицать очевидный факт: Украина находится в сфере влияния России. И поэтому солдаты НАТО вообще и Америки в частности не должны воевать за независимость этой европейской страны.

Такое мнение высказал Фрэнсис Семпа, американский эксперт по геополитике в статье для American Spectator.

Семпа напомнил, что корни российско-украинского кризиса можно найти в расширении НАТО после окончания Холодной войны.

"Победа Америки в Холодной войне привела к уходу России из Центральной Европы и расширению Североатлантического альянса безопасности в том же регионе. В 1999 году Чешская Республика, Венгрия и Польша присоединились к НАТО. Пять лет спустя Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения стали членами Организации. В 2009 году Албания и Хорватия присоединились к альянсу. В 2008 году администрация Буша заигрывала с идеей пригласить Грузию и Украину вступить в НАТО", — пишет эксперт и напоминает, что ещё в 1997 году политологи предупреждали: добром расширение НАТО на восток не закончится.

По его словам, тогда многие говорили о том, что расширение НАТО "может привести к разжиганию националистических, антизападных и милитаристских тенденций в российском общественном мнении; оказать негативное влияние на развитие российской демократии; восстановить атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и сосредоточить российскую внешнюю политику в направлениях, которые нам решительно не нравятся”.

Причём тут Украина?

Ссылаясь на "старых дипломатов", аналитик утверждает: Украина находится в российской сфере влияния. Более того, американцы по договору (как член НАТО. — Прим. ред.) обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию, тогда как "независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности".

Семпа подчеркнул:

"Россия не представляет для США и Европы такой угрозы, как СССР во время Холодной войны".

А вот "ошибочная политика" Вашингтона, "сближающая" Москву с Пекином — главным соперником США, создаёт для Штатов угрозу "Холодной войны на два фронта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.