Депутат Рады Геращенко заявила о недопустимости референдума по Донбассу

По мнению депутата Верховной Рады Ирины Геращенко, принадлежащей фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, если Владимир Зеленский решит всё-таки провести референдум по Донбассу, это может "растерзать Украину".

"Случайный человек в должности президента… Еще более опасен случайный и весьма опасный набор слов о референдуме… А подобный референдум разорвет общество и растерзает страну", — высказалась депутат в своем Telegram.

Геращенко убеждена, что вопрос с Донбассом никак нельзя решать посредством референдума.

"Юрист Зеленский, работающий сейчас гарантом Конституции, конечно же, никогда ее не читал. Иначе знал бы, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум", — написала член Верховной Рады.

По её мнению, уже сама подобная постановка вопроса относительно территориальной целостности страны приравнивается к "государственной измене".

Геращенко уверена, что для преодоления конфликта на востоке Украины нужен не референдум, а укрепление армии и дипломатии страны.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что допускает возможность организации всенародного голосования по Донбассу.

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