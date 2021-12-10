Зеленский обвинил Европу в культе России

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Европа сама создаёт культ России.

"Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто её такой делает?", — сказал он в интервью телеканалу "1+1".

Так, украинский лидер считает, что культ создается из-за того, что все боятся Россию. По его мнению, на фоне этого российский президент думает, что его страна может делать то, что она хочет.

Ранее Зеленский заявил, что Украина на пути в НАТО натыкается на "шлагбаум".

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