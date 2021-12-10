Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден не предлагал ему провести переговоры с представителями ДНР и ЛНР по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Скажу откровенно, об этом в принципе речь не шла",- сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
Американский коллега пообещал, что США и Россия не будут принимать решения по Украине без участия Киева, отметил Зеленский.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский совершил большую ошибку, уйдя из кино и став президентом. Раньше у него была счастливая жизнь артиста, а теперь его ненавидит население, подчеркнул парламентарий и предрёк лидеру страны печальный конец политической карьеры.
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