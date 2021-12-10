Экс-депутат Рады: Зеленский совершил большую ошибку, став президентом

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что Владимир Зеленский совершил большую ошибку, уйдя из кино и став президентом.

Как сообщают "Аргументы недели", по мнению Мураева, президент Украины променял счастливую жизнь артиста на ненависть населения.

"Я не завидую Зеленскому … это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив",- высказал он.

Также Мураев предрёк Зеленскому печальный конец политической карьеры. Он отметил, что большинство украинцев не поддерживают политику Зеленского и "даже ненавидят" его.

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