Зеленский поделился деталями его разговора с президентом Франции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном совместные стратегические шаги, возвращение к "нормандскому формату" и угрозы, которые стоят перед украинской энергетической системой.

Украинский лидер написал об этом в своём аккаунте в Twitter.

"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировке Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали совместные дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей", — сообщил он в публикации.

Макрон отметил, что "нормандский формат" по мирному урегулированию конфликта в Донбассе сохраняет свою актуальность.

"Наше совместное желание продолжать этот диалог — с президентом Зеленским и президентом Путиным", — передаёт РИА Новости его слова.

Также французский лидер положительно оценил текущие реформы на Украине, за что Зеленский поблагодарил его.

Ранее стало известно, что Зеленский и его американский коллега Джо Байден намеревались в рамках своего телефонного разговора обсудить возвращение к переговорам в "нормандском формате". Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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