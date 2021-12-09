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Эксперт связал заявления Кулебы об уступках РФ с отказом Запада воевать за Киев

Мир

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева пойти на взаимные уступки с Россией.

Эксперт связал заявления Кулебы об уступках РФ с отказом Запада воевать за Киев

"Заявление Кулебы, скорее, свидетельствует о том, что Украина на самом деле почувствовала себя брошенной Западом. Воевать за неё никто не собирается. Несмотря на готовность Украины пойти на войну и на бонусы для США и Европы, никто поддерживать Киев официально не планирует. Поэтому сейчас Кулеба осторожно сообщил, что в реальности власти готовы к компромиссам", — объяснил специалист.

Он отметил, что российские власти сами хотят узнать, какие с их стороны компромиссы может потребовать Киев. По словам Безпалько, Москва физически не способна "соблюдать Минские соглашения", поскольку не является стороной конфликта.

Требования Украины вернуть Крым в свой состав продемонстрируют, что на самом деле она не стремится к компромиссу, подчеркнул эксперт.

"Пока что мне сложно понять, какие компромиссы они хотят. От торговли с Россией Украина отказалась сама, сама прервала транспортное сообщение, сама демонизирует Россию и назначила её главным агрессором вплоть до внесения этого в своё законодательство. Какие они от нас хотят уступки? Мне это очень сложно представить", — заключил Безпалько.

Ранее Кулеба в интервью Sky News сообщил, что Украина может пойти на уступки в диалоге с Россией. Однако министр указал на необходимость взаимности в этом вопросе.

"У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдём на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция", — заявил Кулеба.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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