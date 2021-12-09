Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины "пойти на уступки в диалоге с Россией". Но только при условии "взаимности".
В интервью Sky News глава МИД Незалежной подчеркнул, что, говоря об "уступках", он не имел в виду вопросы "которые имеют основополагающее значение для развития Украины", такие как "вопросы европейской и евроатлантической интеграции", поскольку требования отказаться от "выбранного пути" нелегитимны.
Воспользовавшись случаем, Кулеба попросил страны Запада "определиться" с тем, "как далеко они готовы зайти в уступках Москве", которая использует газопровод "Северный поток-2" в качестве "экономического оружия". Причём, по его словам, не только против Украины.
Что же касается стран НАТО, то украинский дипломат подчеркнул:
Киев не просит их воевать на своей стороне против России, но "настаивает на необходимости оказания помощи в укреплении его оборонного потенциала Украины".
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