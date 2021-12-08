В ООН одобрили встречу России и НАТО

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал виртуальные переговоры президентов России и США и ответил последнему на его заявление о возможных встречах представителей стран НАТО и России, сообщает РИА Новости.

"Мы приветствуем диалог между Россией и США. Если он расширится и на страны НАТО, мы будем приветствовать и его", — заявил представитель ООН.

Также Дюжаррик выразил надежду на то, что начавшийся разговор междугорьем двумя лидерами приведёт к деэскалации текущей напряженности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готовится встреча России и НАТО, на которой будет обсуждаться обеспокоенность РФ расширением альянса.

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