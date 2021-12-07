Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" после заявлений о ситуации в Донбассе

В базу данных сайта "Миротворец» внесли мэра Полтавы Александра Мамая после его заявлений о ситуации в Донбассе.

По информации ТАСС, в базе данных украинского портала, Мамая обозначили как "пособника террористов и российских оккупантов", причастного к "распространению кремлевской пропаганды". Также указано, что мэр Полтавы ранее относился к числу сторонников экс-президента Украины Виктора Януковича.

Мамай оказался в базе «Миротворца» после интервью одному из украинских телеканалов, в ходе которого мэр назвал конфликт в Донбассе войной между братьями, а также противостоянием РФ и Соединённых Штатов.

Мамай сообщил заявил также, что из-за прекращения сотрудничества Украины с РФ расположенному в Полтаве электромеханическому заводу, работавшему ранее на российский рынок, грозит закрытие.

Напомним, в базе портала "Миротворец" его создатели размещают личные данные тех, кого они считают врагами Украины.

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