Первая в истории "капсула для самоубийства" одобрена юристами

Специальная модульная капсула, предназначенная для потенциальных самоубийц, успешно прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Аппарат начнут использовать в стране уже в следующем году, сообщил портал SwissInfo.

Эвтаназия в Швейцарии разрешена законом. Согласно данным двух основных организаций, оказывающих помощь самоубийцам, в 2020 году к этой процедуре прибегли 1300 человек.

Сейчас процедура проводится посредством приёма жидкого препарата, который вводит пациентов в глубокую кому, а затем убивает.

Доктор Филип Ничке, разработчик капсулы Sarco, предлагает другой подход, обещая своим клиентам "быструю и мирную смерть без каких-либо лекарств".

Как рассказал изобретатель SwissInfo, его капсула "достигает своей цели, будучи заполненной азотом, что быстро снижает концентрацию кислорода и убивает человека внутри из-за гипоксии и гипокапнии".

"Воспользовавшись Sacro, человек будет чувствовать себя немного дезориентированным и может испытывать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание, — объяснил Ничке. — Смерть в ней наступает за 30 секунд. При этом пациент не испытывает ни паники, ни чувства удушья".

Несомненным плюсом нового метода эвтаназии разработчик считает "исключение из процесса посторонних":

машина активируется изнутри — человек в капсуле может нажать кнопку в тот момент, который посчитает наиболее удобным для себя;

капсула мобильна и может быть доставлена в любое место по выбору пациента — будь то специальное учреждение для оказания помощи самоубийцам или любое памятное ему место;

изготавливается капсула с помощью 3D-печати, программа будет размещена в интернете, а технологию разработчик планирует сделать бесплатной.

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