Специальная модульная капсула, предназначенная для потенциальных самоубийц, успешно прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Аппарат начнут использовать в стране уже в следующем году, сообщил портал SwissInfo.
Эвтаназия в Швейцарии разрешена законом. Согласно данным двух основных организаций, оказывающих помощь самоубийцам, в 2020 году к этой процедуре прибегли 1300 человек.
Доктор Филип Ничке, разработчик капсулы Sarco, предлагает другой подход, обещая своим клиентам "быструю и мирную смерть без каких-либо лекарств".
Как рассказал изобретатель SwissInfo, его капсула "достигает своей цели, будучи заполненной азотом, что быстро снижает концентрацию кислорода и убивает человека внутри из-за гипоксии и гипокапнии".
"Воспользовавшись Sacro, человек будет чувствовать себя немного дезориентированным и может испытывать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание, — объяснил Ничке. — Смерть в ней наступает за 30 секунд. При этом пациент не испытывает ни паники, ни чувства удушья".
Несомненным плюсом нового метода эвтаназии разработчик считает "исключение из процесса посторонних":
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