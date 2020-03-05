В Германии Федеральный конституционный суд принял решение о легализации эвтаназии.Также эвтаназия легализована в Бельгии и Голландии. Есть ли вероятность, что другие страны тоже последуют этому примеру? Не приведет ли такая "помощь" тяжелобольным к тому, что в обществе в принципе будут иначе относиться к инвалидам, старикам и принимать еще какие-либо меры, направленные на уничтожение слабых?
На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН Гундаров Игорь.
"Несомненно, приведет. Во-первых, я врач. Для медицинского сообщества есть еще понятие "клятва Гиппократа". Хотя мы ее юридически не принимаем, но в душе, прочитав, мы с ней соглашаемся. И вот там одной из позиций является "я никогда не дам средство, которое убивает человека". Поэтому это грубейшее нарушение медицинской этики.
В-вторых, как вы правильно сказали, если можно будет убивать людей, разумеется, мотивировав тем, что он страдает и ему плохо, и он не хочет жить, тогда снимается запрет на добровольное уничтожение человека по определенным мотивам.
Сначала вот этот закон примут, а потом, вы совершенно правы, в условиях дефицита ресурсов можно будет руководствоваться идеей "какая ему необходимость, он уже прожил" и как раньше в Спарте будем сбрасывать со скалы или давать лекарство, которое человека убивает.
Соответственно, у врачей не будет мотивации помогать смертельно больным пациентам.
Он "пожил" и теперь мешает, ресурсы потребляет, сейчас для молодых людей, для развития страны нужно увеличить ВВП на душу населения.
Найдется масса аргументов с тем, чтобы это легализировать, аргументировав красивыми словами и выражениями.
Легализация эвтаназии — это вообще преступление против человечества", — заключил эксперт.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".