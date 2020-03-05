Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эвтаназия: милосердие или преступление?

Здоровье » Здравоохранение

В Германии Федеральный конституционный суд принял решение о легализации эвтаназии.Также эвтаназия легализована в Бельгии и Голландии. Есть ли вероятность, что другие страны тоже последуют этому примеру? Не приведет ли такая "помощь" тяжелобольным к тому, что в обществе в принципе будут иначе относиться к инвалидам, старикам и принимать еще какие-либо меры, направленные на уничтожение слабых?

На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН Гундаров Игорь.

"Несомненно, приведет. Во-первых, я врач. Для медицинского сообщества есть еще понятие "клятва Гиппократа". Хотя мы ее юридически не принимаем, но в душе, прочитав, мы с ней соглашаемся. И вот там одной из позиций является "я никогда не дам средство, которое убивает человека". Поэтому это грубейшее нарушение медицинской этики.

В-вторых, как вы правильно сказали, если можно будет убивать людей, разумеется, мотивировав тем, что он страдает и ему плохо, и он не хочет жить, тогда снимается запрет на добровольное уничтожение человека по определенным мотивам.

Сначала вот этот закон примут, а потом, вы совершенно правы, в условиях дефицита ресурсов можно будет руководствоваться идеей "какая ему необходимость, он уже прожил" и как раньше в Спарте будем сбрасывать со скалы или давать лекарство, которое человека убивает.

Соответственно, у врачей не будет мотивации помогать смертельно больным пациентам.

Он "пожил" и теперь мешает, ресурсы потребляет, сейчас для молодых людей, для развития страны нужно увеличить ВВП на душу населения.

Найдется масса аргументов с тем, чтобы это легализировать, аргументировав красивыми словами и выражениями.

Легализация эвтаназии — это вообще преступление против человечества", — заключил эксперт.

Темы эвтаназия право на смерть
Новости Все >
Янукович останется под санкциями Еврокомиссии еще на год
Тренер "Арсенала" Семшов отстранён на три матча за нецензурную брань
США поделится с Ираном опытом борьбы с коронавирусом
У Apple не хватает телефонов на замену
ФБК Навального оштрафован за отсутствие маркировки иноагента
УЕФА планирует создать ещё одну Лигу чемпионов
Подмосковные автобусы перед 8 марта превратятся в салоны красоты
Замминистра финансов Сергей Сторчак ушел из правительства
У Евросоюза появились собственные кибернетические войска
Эвтаназия: милосердие или преступление?
Последние материалы
Эвтаназия: милосердие или преступление?
В Германии начался ажиотаж покупателей из-за коронавируса
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Москва против коронавируса: от дезинфекции до карантина
В Ростуризме обсудили проект Дорожной карты развития туризма Арктики
Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину
Власти Самары в два раза сократили расходы на развитие туризма
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Strategy Partners разработала Дорожную карту туризма в Бурятии
Журналист Гаспарян показал настоящее лицо певицы Ирины Понаровской
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Новости Белоруссии
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Соломон Соловьев Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину
Актер Панин захотел сменить гражданство
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Международное право, как и любое право, основано на силе
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Лолита Милявская похвасталась своей фигурой в купальнике
Скандальный Кубок России: драки в Грозном и Москве, огород в Ярославле
Международное право, как и любое право, основано на силе
Суд Греции выпустил задержанного по запросу России Мельничука
63% россиян не понимают сути поправок, а 70% - не знают Конституцию
63% россиян не понимают сути поправок, а 70% - не знают Конституцию
Актер Панин захотел сменить гражданство
Актер Панин захотел сменить гражданство
Актер Панин захотел сменить гражданство
Андрей Миронов: приоритет международного права отменять нельзя
63% россиян не понимают сути поправок, а 70% - не знают Конституцию
Международное право, как и любое право, основано на силе
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ