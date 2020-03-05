Эвтаназия: милосердие или преступление?

В Германии Федеральный конституционный суд принял решение о легализации эвтаназии.Также эвтаназия легализована в Бельгии и Голландии. Есть ли вероятность, что другие страны тоже последуют этому примеру? Не приведет ли такая "помощь" тяжелобольным к тому, что в обществе в принципе будут иначе относиться к инвалидам, старикам и принимать еще какие-либо меры, направленные на уничтожение слабых?

На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН Гундаров Игорь.