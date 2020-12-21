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Лунная дорожка: что Китай, Россия и остальные страны делают на Луне

Политика

Проект по покорению Луны китайской миссией "Чанъэ-5" можно считать успешным, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Работы прошли штатно, спускаемый модуль с образцами грунта уже найден командой специалистов.

Лунная дорожка: что Китай, Россия и остальные страны делают на Луне

"Я, узнав новость о полном успехе миссии "Чанъэ-5", от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия", — написал Си Цзиньпин в специальной телеграмме для команды проекта.

Также политик добавил, что данный проект — новая веха и большой шаг вперёд для космонавтики Китая. Более того — это вклад в работу в космосе для всего человечества.

Готовы ли мы "ответить" китайцам? Как поживает космическая программа нашей страны, есть ли какие-то амбициозные проекты, которые пока не слишком широко освещались в СМИ?

Рассказывает заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ, доктор физико-математических наук Владислав Шевченко. Только на сайте "Правда. Ру".

Техническая сторона: китайцы создают задел на будущее

"Начнём с китайцев.

Тут я бы, конечно, хотел подождать того этапа, когда они откроют капсулу, достанут то, что доставлено, и мы получим первые научные данные о том, что же привезли.

В принципе, это весьма выдающийся эксперимент. Это и китайские коллеги не скрывали", — рассказывает Шевченко.

Эксперт вспоминает: примерно два года назад на одном из очередных открытых научных совещаний китайским представителем было сказано, если эксперимент "Чанъэ-5" будет удачным, то это откроет им возможности пилотируемой экспедиции на Луну. И это были не случайные слова.

Если обратить внимание на то, как построена сама структура этого полёта, то можно увидеть этапы и манёвры, которые повторяют пилотируемые полёты "Аполлона" или то, что ещё раньше называли "трассой Кондратюка".

Полёт выглядит следующим образом:

  • запускается модульный, разделяемый аппарат;
  • аппарат выходит на лунную орбиту;
  • отделяются модули, которые садятся на поверхность;
  • происходят испытания, съемки, забор грунта и прочее;
  • модуль возвращается назад на орбиту, стыкуется с "ожидающим";
  • "ожидающий" модуль возвращается на Землю.

"Все эти этапы также действовали по программе "Аполлон", если вы вспомните. И китайские коллеги подтвердили, как я уже сказал, официально и публично, что это отработка пилотируемого варианта.

Потому что, если вспомнить полёты наших "Лун" ("Луна" — я имею в виду название миссий, название станций: "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24"), которые доставляли грунт с Луны, таких сложных орбитальных и суборбитальных маневров не было, это была сначала просто почти прямая посадка на Луну с соответствующими баллистическими поправками, потом старт с Луны и сразу посадка на Землю.

А тут такая сложная вещь, которая отрабатывает, как я уже сказал, будущие эксперименты", — уверен Шевченко.

Научная сторона: лунные ресурсы и "эволюция"

Эксперт добавляет, что стоит рассмотреть полёт и с научной точки зрения. Аппарат доставил на Землю (по сообщениям) примерно два килограмма грунта с лунной поверхности, а также снимки и видео процесса забора этого грунта.

"Там было бурение примерно на два метра, получение одного образца — колонки образца в глубину. А затем или параллельно работал роботизированный манипулятор, который собирал с поверхности ещё образцы.

То есть это комбинированный набор образцов и с глубины — небольшая глубина, но всё-таки это то, что находится под верхним слоем, и второе, что находится на верхнем слое", — делает уточнение Шевченко.

Помнить нужно и ещё об одной детали: поверхностный слой Луны усыпан веществом, которое на Луну доставляется астероидами и метеоритами. А это уже совсем другое вещество, не то, что формировалось в недрах Луны, а то, что было принесено из других частей Солнечной системы.

И эта часть вещества сейчас рассматривается многими специалистами как источник полезных ресурсов, потому что астероиды, вещество которых находится в этом поверхностном слое, содержат большое количество редкоземельных металлов — например, платину и осмий.

"В китайской программе — тоже официально это объявлено — одним из направлений является разработка, утилизация и соответственно использование лунных ресурсов.

То есть здесь двоякая цель, как мне кажется, решалась китайскими специалистами.

Решение фундаментальной задачи о происхождении и эволюции Луны — раз. Прикладная задача (насколько можно ожидать присутствия этих редкоземельных элементов, которые являются перспективным лунным ресурсом) — два", — сообщает эксперт.

Также, комментирует Шевченко, интересен и сам район, в котором проводились работы. Он, по предварительным данным (по оценкам астрономов), где-то на миллиард — полтора миллиарда моложе всех остальных, там наблюдается достаточно много "деталей" вулканического происхождения.

"Здесь мы здесь встречаемся с таким понятием, как поздний лунный вулканизм. Это фундаментальная задача, которая должна при своём решении рассказать нам об эволюции Луны", — резюмирует эксперт.

Как дела у России: "Луну-25" планируют отправить в 2021 году

Российские лунные программы, подчёркивает эксперт, "идут в ногу" с мировыми.

"У нас существует федеральная космическая программа, утверждённая правительством и официально исполняемая.

В рамках этой программы посадка на лунную поверхность первого космического аппарата "Луна-25" предварительно (поскольку несколько раз откладывалась), тут уж я не могу ручаться, но во всяком случае в настоящее время намечена на первое октября 2021 года", — напоминает эксперт.

Эксперты уверены, что наиболее перспективная область — южная полярная. Она интересна рядом особенностей, которые позволяют продвинуть вперёд исследования Луны.

"В южной полярной области, с одной стороны, есть места, которые являются постоянно затененными. Это предполагает наличие льдов под поверхностью.

Я уже больше 50-ти лет работаю в этой области, и довольно долгое время, когда рассказывал о Луне, говорил, что Луна лишена атмосферы (что верно), Луна лишена гидросферы. Луна такая, что там никакой воды и быть не может.

А оказывается, есть", — рассуждает Шевченко.

Ещё один момент: из-за ориентации оси вращения Луны на полярных областях солнечные лучи как бы идут параллельно поверхности, вдоль поверхности. То есть небольшая ямка — это будет вечная тень, и там-то и скапливается H2O. А если небольшая горка — это будут постоянно освещённые места.

"А постоянно освещённые места дадут постоянный источник энергии. Сначала — для роботов, потом (как предполагается) — для обитаемых лунных баз.

Так что лунная южная полярная область сейчас с научной точки зрения, с фундаментальной, с прикладной точки зрения является наиболее перспективной. И туда все стремятся", — продолжает эксперт.

Шевченко дополняет: именно в южной полярной области планируются работы в рамках программы "Артемида", которая "собрала" восемь европейских и азиатских стран. И китайские коллеги, которые работают отдельно по своей программе, также планируют провести в данной области много исследований.

"И наша "Луна-25" должна открыть серию полётов, потому что дальше будет спутник вокруг Луны, а дальше будет следующий аппарат — это также возвращение образцов с лунной поверхности, для которых по крайней мере наши рекомендации были, чтобы эти районы были приближены к южному полюсу, из тех соображений, о которых я говорил.

Будем надеяться, что это осуществится. Во всяком случае в смысле наших планов космических исследований", — подводит итог Шевченко.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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