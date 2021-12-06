Появился новый сценарий "нападения России": Прибалтику отрежут от НАТО

Россия может захватить Сувалкский коридор, единственную границу стран Прибалтики с остальными членами НАТО. Для этого российская сторона использует мигрантов, и тогда ей понадобится не больше двух часов.

Сценарий очередной гипотетической атаки России представили в британском издании The Times. На Украине предполагают, что Россия может намеренно направить большой поток мигрантов к Сувалкскому коридору, что приведёт к обострению ситуации и вызовет беспорядки.

"Туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Всё это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа", — отметили в сообщении.

Это назвали отвлекающим манёвром для НАТО, который российская сторона проведёт, чтобы подготовить вторжение на Украину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о деталях предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Он заметил, что участники коснутся вопросов растущего напряжения вокруг Украины и продвижения НАТО к границам России. Переговоры пройдут 7 декабря.

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