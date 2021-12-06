Лукашенко призвал уйти от большой концентрации власти в одних руках

В понедельник, шестого декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня нельзя концентрировать власть в руках одного человека. По этой причине необходимо изменить Конституцию, отметил лидер.

По словам Лукашенко, подобный риск существовал ещё в 1990-х годах, однако власти никак не навредили гражданам. Более того, как подчеркнул президент, они сформировали государство, которое необходимо защищать. Не должно быть много власти в руках одной личности, отметил глава республики.

"Общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая Конституция. А не потому что "эта Конституция нужна Лукашенко". Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего", — сказал президент, слова которого цитирует БелТА.

Также он указал на попытки оппозиционеров противостоять изменениям Конституции.

Вместе с этим Лукашенко подчеркнул, что если бы оппозиционеры получили власть над Белоруссией, под Смоленском расположились бы войска НАТО. По мнению президента, из-за управления подобных политиков страну могут захватить всего за сутки.

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