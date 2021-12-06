Лукашенко предостерёг от власти оппозиции: НАТО стоял бы под Смоленском

В понедельник, шестого декабря, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если республикой будут руководить оппозиционеры, блок НАТО направит под Смоленск войска.

Как подчеркнул Лукашенко, из-за оппозиционного президента "страны бы просто не существовало", для захвата достаточного всего одного дня.

Вместе с этим во время мероприятия по согласованию назначения глав местных органов власти лидер Белоруссии поделился данными о противниках государства. По словам президента, их в республике всегда было 10%. Лукашенко призвал чиновников аккуратно анализировать ситуацию с гражданами оппозиционных взглядов.

"Не должно повториться, как это было в 1930-х годах, оно не так было, как пишут сейчас, но тем не менее: махнули косой — и не важно, кого зацепили. Нельзя идти в лоб в лоб: белые, красные и пошли один на одного. Ни в коем случае. Надо аккуратно, терпеливо разбираться", — сказал президент, слова которого приводит БелТА.

Также в ходе мероприятия Лукашенко анонсировал послание к народу и парламенту. Глава республики выступит с обращением в январе.

"Мы должны, несмотря на сложный период, несмотря на то, что надо обеспечить стабильность, заглянуть вперёд. Страна должна развиваться, чего бы нам ни стоило. Нам спокойной жизни не будет", — подчеркнул президент.

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