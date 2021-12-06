В Латвии установили первые два случая заражения штаммом "омикрон"

В понедельник, шестого декабря, латвийские учёные "Лаборатории Э. Гулбиса" зарегистрировали в стране первые два случая инфицирования недавно появившимся вариантом "омикрон".

По словам работников лаборатории, четвёртого декабря они получили образцы слюны людей, которые прилетели в рижский международный аэропорт. При анализе специалисты обнаружили, что больные COVID-19 не инфицированы штаммом "дельта". В ходе дополнительного исследования эксперты выявили новую мутацию "омикрон".

Специалисты сообщили данные Центру профилактики и контролю заболеваний Латвии. Омикрон-вариант изучат после получения инструкции от этого ведомства, а также рекомендаций Национальной референтной лаборатории, пишет LETA.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи рассказал о высокой скорости распространения штамма "омикрон". Однако он не такой опасный, как дельта-вариант, отметил специалист. Эксперт пояснил, что заражённых вирусом с мутацией "омикрон" редко госпитализируют. Вместе с этим Фаучи призвал сохранять бдительность.

"Мы действительно должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо умозаключения о том, что это менее серьёзный штамм", — подчеркнул инфекционист.

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