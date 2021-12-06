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Республиканцы обвинили Байдена в намерении "обогатить Россию"

Мир

Члены Конгресса США от Республиканской партии обвинили Джо Байдена в "игре на руку Москве", посчитав, что запрет на экспорт нефти из страны, который рассматривается администрацией президента, приведёт к росту цен и обогатит Россию.

Республиканцы обвинили Байдена в намерении "обогатить Россию"

Хотя окончательное решение принято не было, республиканцы опасаются, что проиграют американские производители и потребители.

"Запрет на экспорт сырой нефти из США был бы катастрофической ошибкой, которая нанесёт ущерб средствам к существованию американцев и приведёт к повышению цен на международную нефть, что даст России больше прибыли, — заявила Августа Пфлюгер (конгрессмен от штата Техас). — Энергетическая политика США должна поставить Мидленд [Техас] выше Москвы. Более того, запрет на экспорт приведёт к ещё более высоким издержкам для американских семей в будущем. Администрация Байдена должна поощрять, а не наносить ущерб американскому производству энергии”.

Под занавес минувшей недели 61 член Палаты представителей от Республиканской партии направил письмо министрам энергетики и торговли Дженнифер Гранхолм и Джине Раймондо, в котором призвали администрацию не восстанавливать запрет на экспорт сырой нефти, отмененный конгрессом в 2015 году.

Почему, по их мнению, этого делать не стоит:

  • блокирование экспорта в конечном итоге приведёт к росту внутренних цен на нефть за счёт сокращения добычи,
  • подорожает бензин внутри страны,
  • нефтеперерабатывающие предприятия на побережье Мексиканского залива США, которые предназначены для переработки импортируемых видов сырой нефти, быстро увидят более высокие международные цены, которые будут передаваться потребителям в виде затрат на бензин и другие нефтепродукты.

"Если опасений о непреднамеренных внутренних последствиях недостаточно, чтобы повлиять на Байдена, стоит вспомнить озабоченность, о которой демократы твердили с тех пор, как Дональд Трамп был избран президентом в 2016 году: США и Россия входят в число двух крупнейших мировых производителей нефти, и Россия полагается на продажи нефти и природного газа примерно на пятую часть своего ВВП.

Повторное введение запрета на экспорт сделало бы нас менее конкурентоспособными на мировой арене и переместило бы хорошо оплачиваемую работу "синих воротничков" за границу", — говорится в письме республиканских законодателей.

Кроме того, они заявляют, что прекращение экспорта "подорвёт ”рост нефтяной промышленности США и "ничего не сделает для облегчения боли, которую испытывают американские потребители в результате провальной энергетической политики этой администрации”.

Республиканец Роджер Уильямс (штат Техас) назвал предлагаемый Байденом запрет на экспорт последним шагом в "войне с американской энергетикой”:

"С каждым шагом администрация Байдена всё больше уступает крайним левым от его партии, не останавливаясь ни перед чем, что помешает его цели навязать американскому народу социалистический ”Зелёный новый курс".

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Байден откроет «нефтяную кубышку»: что станет с ценой на нефть?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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