Республиканцы обвинили Байдена в намерении "обогатить Россию"

Члены Конгресса США от Республиканской партии обвинили Джо Байдена в "игре на руку Москве", посчитав, что запрет на экспорт нефти из страны, который рассматривается администрацией президента, приведёт к росту цен и обогатит Россию.

Хотя окончательное решение принято не было, республиканцы опасаются, что проиграют американские производители и потребители.

"Запрет на экспорт сырой нефти из США был бы катастрофической ошибкой, которая нанесёт ущерб средствам к существованию американцев и приведёт к повышению цен на международную нефть, что даст России больше прибыли, — заявила Августа Пфлюгер (конгрессмен от штата Техас). — Энергетическая политика США должна поставить Мидленд [Техас] выше Москвы. Более того, запрет на экспорт приведёт к ещё более высоким издержкам для американских семей в будущем. Администрация Байдена должна поощрять, а не наносить ущерб американскому производству энергии”.

Под занавес минувшей недели 61 член Палаты представителей от Республиканской партии направил письмо министрам энергетики и торговли Дженнифер Гранхолм и Джине Раймондо, в котором призвали администрацию не восстанавливать запрет на экспорт сырой нефти, отмененный конгрессом в 2015 году.

Почему, по их мнению, этого делать не стоит:

блокирование экспорта в конечном итоге приведёт к росту внутренних цен на нефть за счёт сокращения добычи,

подорожает бензин внутри страны,

нефтеперерабатывающие предприятия на побережье Мексиканского залива США, которые предназначены для переработки импортируемых видов сырой нефти, быстро увидят более высокие международные цены, которые будут передаваться потребителям в виде затрат на бензин и другие нефтепродукты.

"Если опасений о непреднамеренных внутренних последствиях недостаточно, чтобы повлиять на Байдена, стоит вспомнить озабоченность, о которой демократы твердили с тех пор, как Дональд Трамп был избран президентом в 2016 году: США и Россия входят в число двух крупнейших мировых производителей нефти, и Россия полагается на продажи нефти и природного газа примерно на пятую часть своего ВВП. Повторное введение запрета на экспорт сделало бы нас менее конкурентоспособными на мировой арене и переместило бы хорошо оплачиваемую работу "синих воротничков" за границу", — говорится в письме республиканских законодателей.

Кроме того, они заявляют, что прекращение экспорта "подорвёт ”рост нефтяной промышленности США и "ничего не сделает для облегчения боли, которую испытывают американские потребители в результате провальной энергетической политики этой администрации”.

Республиканец Роджер Уильямс (штат Техас) назвал предлагаемый Байденом запрет на экспорт последним шагом в "войне с американской энергетикой”:

"С каждым шагом администрация Байдена всё больше уступает крайним левым от его партии, не останавливаясь ни перед чем, что помешает его цели навязать американскому народу социалистический ”Зелёный новый курс".

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