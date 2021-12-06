Члены Конгресса США от Республиканской партии обвинили Джо Байдена в "игре на руку Москве", посчитав, что запрет на экспорт нефти из страны, который рассматривается администрацией президента, приведёт к росту цен и обогатит Россию.
Хотя окончательное решение принято не было, республиканцы опасаются, что проиграют американские производители и потребители.
"Запрет на экспорт сырой нефти из США был бы катастрофической ошибкой, которая нанесёт ущерб средствам к существованию американцев и приведёт к повышению цен на международную нефть, что даст России больше прибыли, — заявила Августа Пфлюгер (конгрессмен от штата Техас). — Энергетическая политика США должна поставить Мидленд [Техас] выше Москвы. Более того, запрет на экспорт приведёт к ещё более высоким издержкам для американских семей в будущем. Администрация Байдена должна поощрять, а не наносить ущерб американскому производству энергии”.
Под занавес минувшей недели 61 член Палаты представителей от Республиканской партии направил письмо министрам энергетики и торговли Дженнифер Гранхолм и Джине Раймондо, в котором призвали администрацию не восстанавливать запрет на экспорт сырой нефти, отмененный конгрессом в 2015 году.
Почему, по их мнению, этого делать не стоит:
"Если опасений о непреднамеренных внутренних последствиях недостаточно, чтобы повлиять на Байдена, стоит вспомнить озабоченность, о которой демократы твердили с тех пор, как Дональд Трамп был избран президентом в 2016 году: США и Россия входят в число двух крупнейших мировых производителей нефти, и Россия полагается на продажи нефти и природного газа примерно на пятую часть своего ВВП.
Повторное введение запрета на экспорт сделало бы нас менее конкурентоспособными на мировой арене и переместило бы хорошо оплачиваемую работу "синих воротничков" за границу", — говорится в письме республиканских законодателей.
Кроме того, они заявляют, что прекращение экспорта "подорвёт ”рост нефтяной промышленности США и "ничего не сделает для облегчения боли, которую испытывают американские потребители в результате провальной энергетической политики этой администрации”.
Республиканец Роджер Уильямс (штат Техас) назвал предлагаемый Байденом запрет на экспорт последним шагом в "войне с американской энергетикой”:
"С каждым шагом администрация Байдена всё больше уступает крайним левым от его партии, не останавливаясь ни перед чем, что помешает его цели навязать американскому народу социалистический ”Зелёный новый курс".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме, сообщает издание Bloomberg.