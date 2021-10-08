Аналитики ФБА "Экономика сегодня" рассказали, что на курс рубля оказывают положительное влияние высокие цены на нефть и газ.
По словам аналитиков, стоимость "черного золота" преодолела свой максимум 7 октября, преодолев отметку в 83 доллара за баррель, однако вскоре цена упала до 80,70 долларов.
"Сообщение о том, что Россия может нарастить экспорт газа в Европу, — тоже позитивно для отечественной валюты, так как это дополнительный доход, дополнительное поступление в бюджет", — заявили эксперты в беседе с ФАН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия увеличит экспорт газа в Европу для стабилизации ситуации на энергетическом рынке. После этого заявления стоимость "голубого топлива" снизилась с 1900 долларов за тысячу кубометров до 1300 долларов.
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