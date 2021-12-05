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"Нафтогаз" обиделся на решение ФРГ по "Северному потоку-2": "Издевательство"

Мир

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "насмешкой" решение Федерального сетевого агентства Германии по "Северному потоку-2". В ФРГ сообщили, что собираются разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию.

"Нафтогаз" обиделся на решение ФРГ по "Северному потоку-2": "Издевательство"

Витренко подчеркнул, что сертифицировать "Северный поток-2" даже частично нельзя, так как он якобы нарушает все "правила Евросоюза" и не соответствует требованиям.

"Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдёт", — цитирует Витренко РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы "Нафтогаза" относительно переговоров с Москвой по закупке голубого топлива. Так, по словам главы украинской корпорации, "нет даже намёка" на диалог. Однако киевские политологи отметили, что через "месяц-два", если ситуация с топливом не стабилизируется, кабмину Незалежной придётся обратиться к "Газпрому".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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