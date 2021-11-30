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Эксперт: Украина может надеяться лишь на минимальный транзитный контракт с РФ

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После 2024 года с Украиной возможно заключение лишь самого минимального контракта на транзит газа через её территорию, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя Pravda.Ru распространённые СМИ слова главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко об отсутствии диалога с РФ о новом транзитном договоре.

Эксперт: Украина может надеяться лишь на минимальный транзитный контракт с РФ

"На что может рассчитывать Украина после 2024 года? Она может рассчитывать на какой-то самый-самый минимальный контракт на транзит. И то он будет иметь политический характер, чтобы товарищи из-за океана и европейцы немножко успокоились", — сказал эксперт.

По его мнению, "Газпром" будет действовать по принципу других европейских газовых операторов, не заключая долгосрочных транзитных договоров.

"Сейчас в Европе не принято заключать долгосрочные контракты на транзит. Торгуют все в режиме аукциона", — рассказал Пикин.

Он пояснил, что на торги выставляются транзитные мощности на следующий год или на месяц вперёд. Компании, которым необходимы эти мощности, их закупают.

"Я думаю, что "Газпром" будет работать ровно в таком же режиме… Работа будет по европейским правилам. И никто ничего гарантировать не будет", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина будет нужна "Газпрому" только в двух случаях. Это резервирование других газопроводов на случай ремонтов, аварий или аномального спроса, а также потребление газа самой Украиной.

"Газ в размере 10 миллиардов кубометров остаётся на Украине. Просто юридически оформляется как покупка у европейских трейдеров по более высокой цене", — пояснил Пикин.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил СМИ об отсутствии взаимодействия с Россией по вопросу нового договора на транзит газа.

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Украина в свете последних событий
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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