EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вдова Грачевского рассказала, как прошёл год без покойного супруга: был ад
Киркоров стал случайным незваным гостем на чужой свадьбе
"Иллюзия защиты": учёный заявил, что "омикрон" в США выявят через пару дней
20 котлет, деньги и фрукты: Примадонна заботится о пенсионере Борисе Моисееве
Власти Украины посчитали количество российских военных у границ страны
Скандал в Росгвардии: семь офицеров подозреваются в хищении 192 млн рублей
Сильнейший за последние 69 лет дождь обрушился на Москву
"Эквифакс": россияне обросли кредитными картами и побили рекордные показатели
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России

Нафтогаз: на переговоры по транзиту российского газа "нет даже намёка"

Мир

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил об отсутствии "даже намёка" на переговоры о заключении новых договорённостей на транзит российского газа.

Нафтогаз: на переговоры по транзиту российского газа "нет даже намёка"

При этом, как отметил Витренко, именно Россия не идёт навстречу, чтобы провести переговоры.

"Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров… Мы обсуждаем с американцами и немцами, что всё, что бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения", — пояснил глава "Нафтогаза" в беседе с агентством Reuters.

Кроме прочего, Витренко посетовал, что у Киева нет никакого "права вето" на сертификацию "Северного потока-2" и что даже участие в этом процессе не позволяет Незалежной "остановить" официальный ввод газопровода в эксплуатацию.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы "Нафтогаза" о потерянных миллиардах долларов Украиной в случае запуска "Северного потока-2". По словам Витренко, к тому же газопровод "угрожает мировой безопасности".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина: зима — близко, газ — далеко
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Нафтогаз: на переговоры по транзиту российского газа "нет даже намёка"
"Иллюзия защиты": учёный заявил, что "омикрон" в США выявят через пару дней
20 котлет, деньги и фрукты: Примадонна заботится о пенсионере Борисе Моисееве
Власти Украины посчитали количество российских военных у границ страны
Конгресс США обеспокоился "ядерной политикой" Байдена: не учли Китай и Россию
Скандал в Росгвардии: семь офицеров подозреваются в хищении 192 млн рублей
Кирби: США "тревожат" войска РФ у границ Украины, но сколько их, "не посчитали"
Сильнейший за последние 69 лет дождь обрушился на Москву
СБУ начала искать тех, кто "готовил госпереворот" в Незалежной
"Эквифакс": россияне обросли кредитными картами и побили рекордные показатели
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Александр Артамонов О дутых ценностях, или Об американском истребителе VI поколения Александр Артамонов Любовь Степушова Главный страх Киева стал воплощаться в ЛДНР Любовь Степушова Василий Амирджанов Новостная повестка напомнила советскую политинформацию Василий Амирджанов
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Политика. Новости и аналитика
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников