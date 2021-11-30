Нафтогаз: на переговоры по транзиту российского газа "нет даже намёка"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил об отсутствии "даже намёка" на переговоры о заключении новых договорённостей на транзит российского газа.

При этом, как отметил Витренко, именно Россия не идёт навстречу, чтобы провести переговоры.

"Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров… Мы обсуждаем с американцами и немцами, что всё, что бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения", — пояснил глава "Нафтогаза" в беседе с агентством Reuters.

Кроме прочего, Витренко посетовал, что у Киева нет никакого "права вето" на сертификацию "Северного потока-2" и что даже участие в этом процессе не позволяет Незалежной "остановить" официальный ввод газопровода в эксплуатацию.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы "Нафтогаза" о потерянных миллиардах долларов Украиной в случае запуска "Северного потока-2". По словам Витренко, к тому же газопровод "угрожает мировой безопасности".

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