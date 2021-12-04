В Италии антипрививочник пришёл на вакцинацию с фальшивой рукой

Житель города Биеллы на северо-западе Италии пытался, обманув медиков, получить сертификат о вакцинации и пришёл на прививку с ненастоящей рукой. Теперь находчивому "антиваксеру" грозит наказание.

О странном случае сообщил глава регионального правительства Пьемонта Альберто Чирио. По его словам, мужчина даже подобрал цвет протеза в цвет собственной кожи. Но когда обман вскрылся, врачи вызвали полицейских.

"Случай граничит с нелепым, если бы не тот факт, что мы говорим о жесте огромной важности", — рассказал Чирио на своей странице в Facebook.

Как отметил глава правительства, мужчину задержали и доставили в полицейский участок. 50-летнему гражданину может грозить наказание по закону, правда будет это штраф или что-то серьёзнее, Чирио не уточнил.

Ранее Pravda.Ru писала о жёстких мерах, вводимых в разных странах. К примеру, в Австрии антипрививочникам пригрозили штрафом более семи тысяч евро, а при "злостных" нарушениях и вовсе арест.

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