В Австрии начнут сажать и штрафовать антипрививочников

Власти Австрии водят жёсткие меры за отказ вакцинироваться от коронавируса. Так, противникам прививок грозит штраф в несколько тысяч евро.

Ранее Канцлер страны Александер Шелленберг анонсировал, что обязательная вакцинация будет введена в Австрии с 1 февраля следующего года. Однако, нашлось немало противников такой меры и тогда власти решили ударить по "несогласным" штрафами.

Как отмечают иностранные СМИ, тех, кто не поставил себе добровольно компонент от коронавируса, будут вызывать в пункты вакцинации. Если же гражданин не явился, то через несколько недель его позовут повторно.

"При ещё одном невыполнении требования грозит административный штраф в размере до 3,6 тысячи евро или четырёхнедельное наказание в виде лишения свободы", — пишет газета Presse.

Если же и такие действия не возымеют эффекта на "несознательных граждан", то размер штрафа увеличат до 7200 евро. Как сообщает издание, законопроект находится в "черновой" стадии и будет обнародован в начале декабря.

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