Лукашенко заявил, что Белоруссия не предаст Россию под давлением Запада

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания по социально-экономическому развитию страны заявил, что она стала ключевым звеном в давлении Европы и США на Москву. Президент подчеркнул: он не предаст Россию и её народ.

Лукашенко напомнил, что Запад давно объявил Москве и Минску гибридную войну. По словам лидера, враги атакуют в первую очередь Белоруссию. Вместе с этим политик отметил, что он и его российский коллега Владимир Путин здраво анализируют обстановку.

По мнению Лукашенко, миграционный кризис возле границы Польши — новая стадия давления западных стран на Белоруссию и Россию.

"Мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем", — заключил белорусский президент, слова которого цитирует БелТА.

Ранее политик описал свои отношения с Путиным. Он — "больше чем друг", родной брат, подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер также отметил, что в последнее время он убедился: у президентов схожее мировоззрение, хотя порой они поступают по-разному.

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