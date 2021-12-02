Лукашенко: мы с Путиным — родные братья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным "родные братья" и видят мир "одинаковыми глазами".

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья… Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — сказал Лукашенко в беседе с РИА Новости.

По словам белорусского лидера, он и Путин могут иногда делать не совсем одинаковые выводы и отличающиеся поступки.

"Но глаза наши видят этот мир одинаково", — подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что убедился в этом в последнее время и назвал отношения с Путиным добрыми.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии поедут в Крым в подходящий для этого момент. Для Кремля очень важно, что белорусская сторона признала полуостров частью территории России, добавил он.

В конце ноября Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он подчеркнул, что его поездка на полуостров станет признанием Крыма частью РФ.

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