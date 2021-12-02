EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист прокомментировал шок-прогнозы Saxo Bank
Лукашенко сообщил о главном достижении на посту президента Белоруссии
Глава Пентагона Ллойд Остин перепутал Россию и СССР
Двухнедельный карантин ввели в РФ для прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран
США и Украина совместно разрабатывают меры по сдерживанию России, заявил Кулеба
В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили
Омикрон-штамм коронавируса добрался до миллиардной Индии
Глава ДНР допустил обращение за помощью к РФ при обострении ситуации в Донбассе
Запашный демонстративно вышел из "Союза цирковых деятелей"

Лукашенко: мы с Путиным — родные братья

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным "родные братья" и видят мир "одинаковыми глазами".

Лукашенко: мы с Путиным — родные братья

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья… Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — сказал Лукашенко в беседе с РИА Новости.

По словам белорусского лидера, он и Путин могут иногда делать не совсем одинаковые выводы и отличающиеся поступки.

"Но глаза наши видят этот мир одинаково", — подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что убедился в этом в последнее время и назвал отношения с Путиным добрыми.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии поедут в Крым в подходящий для этого момент. Для Кремля очень важно, что белорусская сторона признала полуостров частью территории России, добавил он.

В конце ноября Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он подчеркнул, что его поездка на полуостров станет признанием Крыма частью РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Белоруссия признала Крым российским
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Лукашенко сообщил о главном достижении на посту президента Белоруссии
Глава Пентагона Ллойд Остин перепутал Россию и СССР
Двухнедельный карантин ввели в РФ для прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран
Оттопыренные уши: причины и способы коррекции лопоухости
Лукашенко: мы с Путиным — родные братья
США и Украина совместно разрабатывают меры по сдерживанию России, заявил Кулеба
В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили
От климатического апокалипсиса защитят подземные города?
Глава ДНР допустил обращение за помощью к РФ при обострении ситуации в Донбассе
Омикрон-штамм коронавируса добрался до миллиардной Индии
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Ирина Шлионская От климатического апокалипсиса защитят подземные города? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему на карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Экономика и бизнес
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников