Латвийский эксперт: Латвия винит Россию в пандемии

Лидер латвийской политической партии "Действие" Руслан Панкратов в беседе с Pravda.Ru рассказал, что в нынешней ухудшающейся эпидемиологической обстановке в стране руководство Латвии винит Россию.

Он объяснил, что латвийское руководство всеми силами подпитывает ненависть к русским, ко всем без исключения, в том числе и к тем, кто уже давно стал частью коренного населения страны.

По словам Панкратова, один из инициаторов нового витка антироссийской пропаганды — депутат Сейма Янис Иесалниекс, который яростно винит русских в появлении и затягивании пандемии.

"Вы знаете, наши латышские дети не ходят в школы и не занимаются спортом, потому что понаехавшие в советское время русские колонисты не вакцинировались, а потом ещё заполнили все наши больницы, там на каждых пять больных четыре русских, и латыши попасть не могут", — написал депутат латышского Сейма в своём Twitter.

По словам Панкратова, такое может говорить только больной человек, но тем не менее латыши верят любой негативной, связанной с Россией информации.

"Тут не надо быть психиатром, чтобы понимать, что человек болен. И что вы думаете? Съели. И даже не знают теперь, кого винить, этого недоумка, какой менее оскорбительный синоним подобрать к этому человеку? Но есть же люди, которые в это поверили. И начинается внутри общества вот это — это не просто невакцинированный, это русский невакцинированный", — возмутился Панкратов.

По его мнению, из России латышкие политики очень удачно делают образ врага, и простые граждане этому верят.

Ситуация с коронавирусом в Латвии остаётся неутешительной. В конце октября в стране был введён жёсткий локдаун из-за роста числа заболевших COVID-19. По количеству новых случаев в ЕС Латвия занимает второе место после Румынии. Очередной пик роста заболеваемости пришёлся на конец октября — в стране было зарегистрировано более 3 тысяч заболевших COVID-19.

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