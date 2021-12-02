Лукашенко рассказал, когда обнародует проект новой конституции: "Я диктовал"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко озвучил, что проект новой конституции он планирует опубликовать ещё до Нового года. По его словам, он "проверяет каждую строчку", так как писал документ сам.

Лукашенко уточнил, что документ, скорее всего, обнародуют в течение двух недель.

"Сейчас он (проект) у меня на столе. Сейчас я сижу и смотрю. И каждую строчку, как это было прежде. Конституция — я её сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — президент — какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. И сейчас я смотрю, потому что мне её выносить на референдум", — пояснил лидер Белоруссии в беседе с РИА Новости.

Президент уточнил, что конституционный референдум планируется провести до февраля следующего, 2022 года. Кроме этого, Лукашенко подчеркнул, что такие меры необходимы, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране.

Ранее Pravda.Ru цитировала лидера Белоруссии об интеграции государства с Россией. По его словам, в этом вопросе "нет предела". Но несмотря на это, в ближайшее время общую валюту страны выпускать не планируют.

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