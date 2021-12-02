Лукашенко: у интеграции Белоруссии и России "нет никаких пределов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одного процесса "нет предела", в том числе и в теме интеграции Белоруссии и России. Но к единой валюте страны пока не готовы.

Как отметил лидер, все важные вопросы необходимо решать постепенно.

"Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет", — пояснил президент, отвечая на вопрос об интеграции в беседе с РИА Новости.

Однако, несмотря на это, Лукашенко отметил, что к решению о создании общей валюты у двух стран, пока "не подошли".

"Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдём — будем решать", — отметил Лукашенко

Ранее Pravda.Ru цитировала главу Белоруссии о войсках на границе РФ и Украины. Президент отметил, предлагал направить пограничников республики на российско-украинскую границу. Владимир Путин согласился, однако Киев выступил против этой идеи.

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