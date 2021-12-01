Лукашенко попросил у Путина ЗРК С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия нуждается в российских зенитных ракетных комплексы С-400 или С-500 для того, чтобы защищаться от ракетного нападения.

По словам белорусского лидера, у страны есть вооружение для обеспечения противовоздушной обороны.

"Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а, может быть, С-500", — сказал Лукашенко в беседе с РИА Новости.

Глава государства отметил, что в учебном центре Белоруссии сейчас находится один боеспособный ракетный комплекс С-400.

"Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать. Я хочу попросить президента (Владимира Путина — Ред.), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь", — добавил Лукашенко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко съездят в Крым. Для Кремля очень важно, что белорусская сторона признала полуостров частью территории России, отметил он.

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