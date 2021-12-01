Цена на газ в Европе подскочила до 1095 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ выросли на 1,3% до 1095 долларов за тысячу кубометров по итогам торгов, проведённых 1 декабря на бирже ICE. В какой-то момент стоимость "голубого топлива" достигала 1136 долларов.

В конце лета — начале осени в Европе резко выросли цены на газ. Если в августе фьючерсы торговались за 515 долларов за тысячу кубометров, но в начале октября стоимость "голубого топлива" установила исторический рекорд, преодолев отметку в 1937 долларов за тысячу кубометров. Эксперты объясняли ситуацию ограниченным предложением, высоким спросом на СПГ в Азии и политикой ЕС по отказу от горючего топлива и переходу на возобновляемые источники энергии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе произошёл из-за недальновидной экономической политики Еврокомиссии, которая сделала ставку на альтернативные источники энергии.

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