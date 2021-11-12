Экс-премьер Украины Бойко предрек катастрофу в экономике

Бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко заявил, что экономика страны находится в плачевном состоянии из-за топливно-энергетического кризиса. По словам Бойко, около 50% украинских предприятий могут закрыться.

"Если в себестоимости продукции предприятия 30% — энергоносители, то такое увеличение цен на газ, на электрическую энергию просто остановит предприятия. А это потеря рабочих мест, бюджетов, это реальная катастрофа для промышленности", — цитирует политика РИА Новости.

Бойко отметил, что сейчас Украина вынуждена покупать газ по цене, которая в три раза выше прошлогодней.

В последние месяцы резко выросла стоимость "голубого топлива" в Европе. Если в августе газ продавался за 515 долларов за тысячу кубометров, то в сентябре цена превысила тысячу долларов, а в начале октября достигла исторического максимума в 1937 долларов.

По словам президента РФ Владимира Путина, дефицит газа в Европе произошёл из-за недальновидной экономической политики Еврокомиссии, которая сделала ставку на альтернативные источники энергии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.