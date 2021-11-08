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Эксперт объяснил, почему СП-2 не спасёт Европу от высоких цен на газ

Экономика

Главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал рост стоимости газа на восемь процентов во время открытия торгов в Европе.

Эксперт объяснил, почему СП-2 не спасёт Европу от высоких цен на газ

"Европа вошла в осенне-зимний отопительный сезон, в ближайшее время она пройдёт пик зимнего отопительного сезона, спрос на газ в Европе будет оставаться устойчиво высоким, а ситуация в мире радикально не изменилась. По-прежнему наблюдается нехватка СПГ и в Азии, и в Европе, особенно в Европе, что и продолжает поддерживать цены на высоком уровне", — объяснил специалист.

Также он добавил, что в Европе стоимость в 600-700 долларов за тысячу кубометров газа продержится как минимум до марта 2022 года. Дополнительные объёмы голубого топлива западные страны смогут получить только через трубопровод "Северный поток-2", отметил эксперт.

"Однако даже в случае получения разрешения на эксплуатацию СП-2, скорее всего, радикальным образом на энергетический баланс Европы не изменится, потому что газопровод тоже требует время для того, чтобы запустить его на полную мощность. Предполагаю, что на фоне высокого спроса ситуация на рынке мало изменится. Высокие цены в Европе — это перспектива ближайших пяти-шести месяцев", — сказал Громов.

Ранее в Европе цена декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF достигла 960 долларов за тысячу кубометров газа. К десяти утра по московскому времени темп котировок уменьшился до 951 доллара. Соответствующие данные опубликовали на сайте биржи ICE Futures.

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Европа в шоке от цен на газ и пустых газохранилищ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин
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