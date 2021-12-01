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Почему Зеленский говорит то на русском, то на украинском, объяснила Фарион

Мир

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион прокомментировала тот факт, что глава государства Владимир Зеленский временами говорит на украинском языке, а временами — на русском. Она уверена, что это говорит о "ничтожности" президента Украины.

Почему Зеленский говорит то на русском, то на украинском, объяснила Фарион

"Это нюанс, который показывает его внутреннее волнение, и означает, что украинский язык для него — искусственная форма", — заявила Фарион.

Как пишет "МК", по мнению бывшего депутата, в обычной жизни Зеленский не разговаривает на украинском языке, поэтому для него бывает сложно без запинки подобрать нужные слова, когда ему задают на нём "неудобные" вопросы.

Также Ирина Фарион не обошла стороной конфликт, который разгорелся между президентом Зеленским и корреспондентом Юрием Бутусовым. Экс-депутат уверена, что эти двое "стоят друг друга", а тот факт, что они не смогли найти общего языка, означает то, что обе стороны здесь являются проигравшими.

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Ты украинец или русский? Президент Зеленский задал вопрос
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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