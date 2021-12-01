Экс-глава МИД Украины: Запад мог бы получить хорошие деньги, развалив Россию

"Крупнейшая нация мира должна быть разделена западными державами и разделена примерно на дюжину отдельных государств", — заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Выступая в одном из политических ток-шоу на 5 канале Украины, бывший министр настаивал на том, что "этот шаг будет выгоден всем заинтересованным сторонам".

По словам Огрызко, Запад должен "пройти весь путь по этому вопросу и выделить сотни миллиардов долларов для новых стран, вырезанных им из территории, которой в настоящее время управляет Москва".

"Представьте, что на месте нынешней Российской Федерации создается совокупность независимых 10-15 неядерных государств… Кто от этого выиграет? Все выигрывают”, — заявил бывший чиновник Незалежной, добавив, что США и ЕС смогли бы получить "хорошую прибыль" и вернули бы деньги, которые они потратили на передел российских границ.

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